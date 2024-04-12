В Ленобласти участились случаи возгорания травы

Правительство Ленинградской области обратилось к жителям с призывом не жечь сухую траву. С установлением сравнительно теплой погоды число таких происшествий заметно выросло, отмечают чиновники. Спасатели в наступившем сезоне выезжали по подобным заявкам уже 35 раз.

Гражданам указали, что пал травы, в сущности, мало отличается от обычного лесного пожара. Огонь от таких действий может быстро охватить и лес, и жилые строения. За поджигание травы полагается как административная, так и уголовная ответственность.

Отдельная просьба касается любителей пикников: они не должны оставлять в зеленых зонах бутылки, банки и любое стекло, поскольку эти предметы способны стать линзой и вызвать пожар.

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