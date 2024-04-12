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Новости 16:47

Вход на станцию "Выборгская" ограничат на полторы недели

фото ЗакС политика Вход на станцию "Выборгская" ограничат на полторы недели

Во второй половине апреля введут ограничения на вход для пассажиров станции красной ветки петербургского метрополитена "Выборгская", об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Ограничения будут действовать с 15 по 24 апреля. Для пассажиров закроют вход на станцию со стороны улицы Смолячкова, а со стороны Гренадерской улицы вход будет осуществляться через запасные вестибюльные двери. 

Причиной ограничений стала очистка фасада станции. При этом работы не повлияют на сам режим работы станции.

Также в ведомстве порекомендовали петербуржцам пользоваться наземным транспортом до станции "Площадь Ленина" (автобусы №86 и №267, трамваи №20) , до станции "Лесная" (автобусы №251 и №267, трамваи №20 и №61) и до станции "Петроградская" (автобусы №230).

Фото: ЗАКС.Ру


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