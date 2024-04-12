Вход на станцию "Выборгская" ограничат на полторы недели

Во второй половине апреля введут ограничения на вход для пассажиров станции красной ветки петербургского метрополитена "Выборгская", об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Ограничения будут действовать с 15 по 24 апреля. Для пассажиров закроют вход на станцию со стороны улицы Смолячкова, а со стороны Гренадерской улицы вход будет осуществляться через запасные вестибюльные двери.

Причиной ограничений стала очистка фасада станции. При этом работы не повлияют на сам режим работы станции.

Также в ведомстве порекомендовали петербуржцам пользоваться наземным транспортом до станции "Площадь Ленина" (автобусы №86 и №267, трамваи №20) , до станции "Лесная" (автобусы №251 и №267, трамваи №20 и №61) и до станции "Петроградская" (автобусы №230).

Фото: ЗАКС.Ру