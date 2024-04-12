В Петербурге начала работу Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Приморском районе Петербурга открыла свои двери Всероссийская ярмарка трудоустройства, организованная Смольным. Ее посетил вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко, о чем сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Свою торжественную речь Бондаренко связал также с отмечаемым 12 апреля Днем космонавтики, по случаю которого депутат вспомнил о карьере конструктора Валентина Глушко. Именем последнего названа аллея на севере города.

"Благодаря его разработкам стал возможен полёт Гагарина в космос. Сегодня в городе интенсивно работают и развиваются промышленные предприятия, их количество увеличилось до 867. Петербургу нужны различные специалисты – инженеры-технологи, конструкторы, экономисты", - произнес единоросс в конгресс-центре "Коломяжский".

Дебютная ярмарка прошла в городе в прошлом году и дала рабочие места примерно пяти тысячам человек. На этот раз в рамках мероприятия открыто более восьми тысяч вакансий.

фото: пресс-служба Мариинского дворца