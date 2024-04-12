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Новости 18:17

В России из программы 6-8-х классов исключат обществознание

фото ЗакС политика В России из программы 6-8-х классов исключат обществознание

В 2025 году из программы 6-8-х классов исключат уроки по обществознанию, об этом 12 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на приказ Минпросвещения России.

Теперь обществознание будет изучаться в 9-ом классе. Общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, то есть по одному часу при 34 неделях учебы.

При этом увеличится количество часов, отведенных на изучение истории. Теперь их будет 476. Изменения будут введены с 1 сентября 2025 года.

Теперь у учеников 5-8-х классов будет по три часа истории в неделю, а в 9-х по два часа.

Фото: Минпросвещения / Telegram


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