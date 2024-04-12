РКН заблокировал сайты восьми хостинг-провайдеров из-за закона о "приземлении"

В России ограничили доступ к восьми из 12 сайтов хостинг-провайдеров, включенных Роскомнадзором в список обязанных "приземлиться" в РФ. Речь идет о Kamatera, WPEngine, HostGator.com, Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos и DigitalOcean, на что обратил внимание "Коммерсант".

Блокировки проводились с 25 марта по 10 апреля. Раньше к подобным мерам в отношении зарубежных IT-компаний ведомство не прибегало.

В предыдущие месяцы на каждую из восьми организаций был составлен протокол, и семь из них успели оштрафовать на общую сумму почти 370 млн рублей.

Напомним, что упомянутый закон требует от ресурсов с охватом аудитории более полумиллиона человек открыть офис в России, зарегистрировать аккаунт на сайте РКН и создать форму для обратной связи с российскими юзерами.

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