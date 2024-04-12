Депутат Диденко предложил Минтрансу проверять авиапассажиров алкотестерами

В Государственной думе созрела идея проверок авиапассажиров на предмет их алкогольного опьянения перед посадкой в самолет. С такой инициативой выступил член фракции ЛДПР Алексей Диденко, обратившийся в Минтранс. Скан документа выложила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Свою новейшую активность 41-летний законотворец мотивировал увеличением дебошей на борту, которое он замечает.

По мысли автора предложения, проверять алкотестером нужно не всех посетителей аэропорта, а лишь тех, кто ведет себя странно, конфликтно и от кого пахнет алкоголем. Если у пассажира обнаружат более 1,5 промилле этанола в крови, Диденко выступает за снятие такого человека с рейса.

Фото: ЗАКС.Ру