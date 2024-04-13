В Петербурге по подозрению в убийстве соотечественника задержали мигранта

Петербургские полицейские накануне по горячим следам задержали гражданина одного из среднеазиатских государств, которого подозревают в убийстве соотечественника. Как сообщает ГУ МВД, тело 43-летнего мигранта нашли в пятницу в канаве на территории Павловска.

Задержание предполагаемого преступника случилось в Обухово. Известно, что 27-летний фигурант дела об убийстве нигде официально не трудоустроен.

Помимо насилия, задержанному инкриминируют экономическое преступление: по версии силовиков, он завладел телефоном жертвы и перевел себе более 20 тысяч рублей на банковскую карту.

Фото: ЗАКС.Ру