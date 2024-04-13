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Новости 14:14

В Псковской области вновь отказались от парада ко Дню Победы

фото ЗакС политика В Псковской области вновь отказались от парада ко Дню Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о программе мероприятий, приуроченных к предстоящей 9 мая очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как и в прошлом году, правительство региона сочло целесообразным отказаться от проведения военного парада.

"Вместе с тем будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Решение об этом принималось на совещании с главами правоохранительных структур, проведенном в закрытом режиме.

фото: kremlin.ru


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