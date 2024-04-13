До конца года Смольный закупит более тысячи единиц техники для поликлиник

По сравнению с прошлым годом Петербург потратит на 265 млн рублей больше на закупку оборудования для первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Смольного.

На модернизацию этой отрасли в нынешнем году выделено 3,82 млрд рублей, из них 1,65 млрд - деньги из федерального бюджета. Средства пойдут на поставку более тысячи единиц медицинской техники.

По словам губернатора Александра Беглова, поликлиники представляют собой "лицо" здравоохранения.

"Наша задача – сделать их максимально эффективными, оснащенными и доступными для горожан", - добавил он.

Капитальный ремонт до конца календарного года затронет 61 поликлинику.

Фото: ЗАКС.Ру