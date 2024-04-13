Потехина рассказала о дефиците мест для абитуриентов колледжей

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала о том, что в городских колледжах не хватает мест для всех, кто окончил девять классов школы и желает в поступить в учреждения среднего профессионального образования. С проблемой сталкиваются примерно 15% абитуриентов. В дальнейшем она будет только усугубляться, уверена чиновница.

"Через 10 лет в связи с демографическим подъемом число детей в стране вырастет на 30%. В Санкт-Петербурге этот показатель вырастет на 50%. Поэтому вопрос, где им обучаться и на какой базе их готовить, стоит очень остро", - приводит ее слова ТАСС.

В нынешнем году городское правительство предприняло шаги по увеличению доступности среднего профессионального образования: в Петербурге стали строить так называемые образовательные полигоны. Заведения представляют собой пространства площадью от двух до пяти тысяч кв. метров, на которых дети могут знакомиться с основами механических и строительных профессий.

Кроме того, впервые в своей истории Смольный создал бюджетные места в колледжах при вузах, добавила вице-губернатор.

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