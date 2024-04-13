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Новости 15:44

В Петербурге задержали помощника областного депутата из-за стрельбы в ресторане

фото ЗакС политика В Петербурге задержали помощника областного депутата из-за стрельбы в ресторане

В петербургском ресторане на улице Ворошилова устроил дебош помощник депутата ЗакСа Ленобласти, передает издание 47news. Речь идет о Дмитрии Сенине, который в областном парламенте помогает коммунисту Дмитрию Звонкову.

В заведении под названием "Мясо&Хлеб" герой вечера бегал с пистолетом, приставляя его к голове одного из оппонентов, а также таскал за волосы официантку. В конечном счете оружие было применено: Сенин прострелил неприятелю ногу.

Посетители за столиками, судя по сохранившемуся видео, в необычную сцену никак не вмешивались. Агрессора задержали силовики. Вскоре относительно него будет вынесено процессуальное решение.

Депутат Звонков подтвердил журналистам, что скандал произошел с участием его помощника, и выразил желание впредь более внимательно подбирать себе деловых партнеров. При этом о криминальном прошлом задержанного коллеги ему было известно.

Фото: ЗАКС.Ру


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