В Петербурге задержали помощника областного депутата из-за стрельбы в ресторане

В петербургском ресторане на улице Ворошилова устроил дебош помощник депутата ЗакСа Ленобласти, передает издание 47news. Речь идет о Дмитрии Сенине, который в областном парламенте помогает коммунисту Дмитрию Звонкову.

В заведении под названием "Мясо&Хлеб" герой вечера бегал с пистолетом, приставляя его к голове одного из оппонентов, а также таскал за волосы официантку. В конечном счете оружие было применено: Сенин прострелил неприятелю ногу.

Посетители за столиками, судя по сохранившемуся видео, в необычную сцену никак не вмешивались. Агрессора задержали силовики. Вскоре относительно него будет вынесено процессуальное решение.

Депутат Звонков подтвердил журналистам, что скандал произошел с участием его помощника, и выразил желание впредь более внимательно подбирать себе деловых партнеров. При этом о криминальном прошлом задержанного коллеги ему было известно.

Фото: ЗАКС.Ру