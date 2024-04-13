В Петербурге частично удовлетворили иск "РусХимАльянса" к немецкой Linde

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти разобрался в споре "РусХимАльянса" и немецкой компании Linde, который возник из-за сорвавшейся сделки. Требования российского истца удовлетворены частично, других подробностей пока не имеется. На карточку дела обратил внимание "Интерфакс".

Разбирательство началось после того, как контракт 2021 года на строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге был расторгнут со стороны Linde. Это случилось уже после поступления аванса. Свои действия немецкая компания объяснила европейскими санкциями, наложенными на РФ после начала военной спецоперации на Украине.

"РусХимАльянс" потребовал запретить Linde GmbH и Linde PLC вести тяжбы с собой в иностранных судах. В случае нарушения этого запрета российское предприятие требовало взыскать с контрагентов 693 млн евро, 44 млрд рублей и 746 млн евро и 31 млрд рублей соответственно.

Фото: ЗАКС.Ру