Агапитова взялась помочь мужчине, чью личность не могут установить десятилетиями

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова погрузилась в запутанную историю 73-летнего мужчины, который в течение трех десятилетий живет в Петербурге без паспорта. Документ украли у него на вокзале. Сам он происходит из Латвии. Гражданства этого государства у него тоже не имеется.

Долгое время органы внутренних дел и суды перенаправляли мужчину друг к другу и отказывались решать его проблему. Аппарат омбудсмена подготовил обращение в отдел миграции ГУ МВД. Правозащитники составили по имеющимся данным биографическую справку о человеке, лишившемся паспорта и желающем его восстановить.

Целый набор документов о мужчине полиция приняла, предупредив, что результата проверки придется ждать до полугода.

"Мы это дело так не оставим! Если Александру Михайловичу откажут в установлении личности, будем обжаловать решение миграционного органа в суде, у уполномоченного есть такое право", - обнадежила юрист Агапитовой волнующихся за апатрида.

Фото: ЗАКС.Ру