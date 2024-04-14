Флагманские школы в федеральных округах будут принимать учеников с седьмого класса

Флагманские школы, которые планируется создать во всех федеральных округах до 2030 года, убудут принимать учеников с седьмого класса, заявил 14 апреля замглавы Минпросвещения Андрей Николаев. По словам чиновника, в них собираются ввести индивидуальное сопровождение детей на весь период обучения.

"Предполагается, что в таких школах индивидуальный процесс сопровождения будет от начала и до конца. <...> Там, где уже идет профилизация, уже понятны таланты детей", — цитирует слова замминистра ТАСС.

В каждой такой школе будет учиться менее 600 человек, классы планируется сделать меньше, чем в обычных школах, отметил Николаев. Детей будут отбирать отдельно.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать до 2030 года не менее 12 подобных школ. В них планируется использовать передовые технологии и методы обучения, а также применять лучшие практики для передачи детям знаний.

Фото: Минпросвещения России / Telegram