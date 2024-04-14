МЧС предупредило петербуржцев о непогоде

Усиление ветра ожидается в Петербурге в воскресенье, 14 апреля, сообщили в ГУ МЧС по региону. Скорость воздушных потоков местами будет достигать 16 м/с.

"В Санкт-Петербурге по Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра до 16 м/с", — говорится в сообщении ведомства.

Петербуржцам рекомендовали убрать вещи с балконов и закрыть окна. Машины следует убрать в гаражи или же, по крайней мере, припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При перемещениях по улицам горожан попросили держаться подальше от деревьев, мостов, линий электропередач и трубопроводов.

Фото: ЗАКС.Ру