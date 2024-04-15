Стрельба по полицейским в Коммунаре обернулась уголовным делом

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело после скандала в Коммунаре, переросшего в стрельбу по их коллегам.

Как сообщает региональный главк МВД, накануне силовики получили сигнал о конфликте соседей, в ходе которого прозвучала угроза применения ножа. Прибыв на место происшествия, правоохранители потребовали от 49-летнего подозреваемого выйти из квартиры. В ответ он открыл дверь с двуствольным ружьем в руках и сделал выстрел в сторону сотрудников правопорядка. Никто от его выходки не пострадал.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения в рамках дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.

Оружие у фигуранта изъяли. Документов на гладкоствольное ружье у него не оказалось.

Фото: ЗАКС.Ру