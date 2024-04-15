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Новости 9:15

Стрельба по полицейским в Коммунаре обернулась уголовным делом

фото ЗакС политика Стрельба по полицейским в Коммунаре обернулась уголовным делом

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело после скандала в Коммунаре, переросшего в стрельбу по их коллегам.

Как сообщает региональный главк МВД, накануне силовики получили сигнал о конфликте соседей, в ходе которого прозвучала угроза применения ножа. Прибыв на место происшествия, правоохранители потребовали от 49-летнего подозреваемого выйти из квартиры. В ответ он открыл дверь с двуствольным ружьем в руках и сделал выстрел в сторону сотрудников правопорядка. Никто от его выходки не пострадал.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения в рамках дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Задержанному может грозить пожизненное лишение свободы. 

Оружие у фигуранта изъяли. Документов на гладкоствольное ружье у него не оказалось.

Фото: ЗАКС.Ру


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