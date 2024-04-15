Экс-сотруднику Росгвардии дали 4 года за мошенничество, прокуратура не согласна

Главная военная прокуратура сочла слишком мягким приговор, вынесенный бывшему замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии Николаю Копытову. Последний, как сообщает "Коммерсант", получил четыре года колонии за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). Обвинение подало апелляцию.

Во время следствия дело переквалифицировали со статьи о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), по которой Копытову грозило до 15 лет заключения. Большую часть назначенного срока бывший силовик провел под арестом и под домашним арестом.

Как установил суд, в 2018 году Копытов совершил махинации на 10 млн рублей при поставках ведомственной формы от компании "Спецшвейснаб".

Фото: ЗАКС.Ру