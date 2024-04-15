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Новости 10:45

На рейсах "Аэрофлота" стало возможным провозить животных на соседнем кресле

фото ЗакС политика На рейсах "Аэрофлота" стало возможным провозить животных на соседнем кресле

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила на своем сайте о запуске новой услуги - провозе домашних животных на соседнем кресле самолета.

Опцию тестировали три месяца, выяснив, что у пассажиров существует спрос на перевозку небольших животных и птиц. За это время перевезли свыше 900 питомцев.

Услуга будет доступна во всех классах обслуживания на рейсах "Аэрофлота" и его "дочки" - компании "Россия". Контейнер с животным не должен весить более 15 кг. Размещать его можно только на кресле, ближайшем к иллюминатору.

Фото: ЗАКС.Ру


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