Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них воду и газ при отсутствии счетчиков

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее новую меру поддержки семей мобилизованных. Оно посвящено тем семьях, в чьих квартирах не установлены счетчики. Отныне приходящие им квитанции будут "разгружены": за находящихся в зоне боевых действий не нужно будет оплачивать воду и газ.

До последнего времени жильцы квартир без счетчиков оплачивали эти услуги исходя из нормативов на каждого человека.

Чтобы получить новую льготу, нужно ознакомить управляющую компанию с документом из военкомата, свидетельствующим о факте мобилизации члена семьи.

Фото: ЗАКС.Ру