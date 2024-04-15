Муниципалов хотят привлечь к содействию среднему бизнесу

Группа депутатов Законодательного собрания Петребурга внесла в парламент законопроет, который добавит содействие среднему бизнесу в перечень вопросов местного значения. Сейчас муниципалы могут оказывать содействие только малому бизнесу.

Авторами законопроекта стали единороссы Денис Четырбок и Всеволод Беликов, а также член фракции ЛДПР Андрей Малков. В пояснительной записке к проекту закона они сослались на выступление президента Владимира Путина Федеральному Собранию. В частности, приводят цитату из его речи от 29 февраля.

"Все более значимый вклад в экономический рост вносят малый и средний бизнес. Сегодня его доля в таких отраслях, как обрабатывающие производства, туризм, IT, превышает 21 процент. Ярко заявили о себе сотни новых отечественных брендов. В прошлом году в России зарегистрировано один миллион 200 тысяч новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса", - приводят законотворцы слова Путина.

Эти слова, вероятно, и вдохновили их на подготовку инициативы. В основном содействие бизнесу со стороны муниципалов заключается в распространении профильной информации на сайтах муниципалитетов, печать брошюр, которые чаще всего распространяются в помещениях МО, а также другое информирование. В МО "Шушары", помимо перечисленного, также прописывают обязательное участие представителей малого бизнеса в закупочных аукционах.

- В рамках наших полномочий проводим информацию для малого и среднего бизнеса. Инфраструктура поддержки на сайте у нас размещена некая. Развитие малого предпринимательства, списание задолженностей в бюджетной сфере - вся информация, которая им необходима для работы. Мы разрабатываем информационные материалы, брошюры, плакаты, которые развешиваем на информационных стендах. Конечно, самое глобальное, что мы делаем - обязательно прописываем участие малого предпринимательства в наших аукционах и конкурсах, - рассказал ЗАКС.Ру глава МО "Шушары" Авенир Казанцев.

По мнению Казанцева, законопроект о добавлении к вопросам местного значения содействие среднему бизнесу увеличит объем информации, которую они смогут распространять для участников рынка, но не более.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру