Шишкина добивается улучшения обслуживания на автобусном маршруте №185

Депутат ЗакСа Марина Шишкина рассказала о множестве жалоб, поступающих на интервал движения автобусного маршрута №185, который связывает Ладожский вокзал с Петроградской стороной. По словам обращающихся к политику граждан, на всем протяжении длинного маршрута в салоне наблюдается такая давка, что автоматические двери закрываются с трудом.

Ранее чиновники из комтранса на похожие жалобы ответили, что маршрут усилили с 1 марта. Согласно их разъяснениям, в будние дни на линию стал выходить 21 автобус, а в выходные и праздничные - 17. Сотрудники комитета в конце марта вычислили, что в час пик максимальная заполняемость в автобусе №185 составляет 87 человек при вместимости 100 человек. Из этого был сделан вывод, что число машин увеличивать не требуется.

"Однако мои заявители утверждают, что, несмотря на принятые меры, давка не исчезла и винят в этом водителей автобусов, которые не соблюдают интервал движения: "сперва идут один за одним, а затем ожидание на остановке составляет до 20 минут"", - написала Шишкина в своем Telegram-канале.

Депутат написала письмо в компанию "Вест-Сервис", обслуживающую маршрут, с просьбой принять меры.

Фото: ЗАКС.Ру