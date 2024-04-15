Бывший сотрудник ДПС в Петербурге условно осужден за взятку от мигранта

В Петербурге бывшего дорожного полицейского Ярослава Барыбина приговорили к пяти годам условного срока за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК), которую он запросил у нарушившего закон гражданина Узбекистана. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Идея коррупционного преступления возникла у Барыбина после того, как он остановил машину, проехавшую на красный свет рядом с Сампсониевским мостом. Правонарушение он квалифицировал по ст. 12.12 КоАП (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).

Позвав водителя в себе в машину, правоохранитель выяснил, что тот также нарушает миграционный режим по ст. 18.8 КоАП и предложил тому откупиться от ответственности взяткой в размере 20 тысяч рублей. Иностранец согласился, пообещав принести деньги через час, и позвонил в полицию. Сотрудника ДПС задержали при передаче купюр. Свою вину он признал. В приговор также вошел штраф в размере 220 тысяч рублей. На госслужбе бывшему силовику нельзя будет работать четыре года.

Фото: ЗАКС.Ру