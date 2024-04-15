Петербургских жилищников попросили выявлять террористов и сотрудников иностранных спецслужб

Руководителей петербургских ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов попросили подключиться к выявлению террористов и сотрудников зарубежных спецслужб, об этом 15 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на письмо жилищного агентства Красногвардейского района.

Письмо с такой просьбой пришли в местные ТСЖ, ЖСК и ЖК еще в начале апреля. В пресс-службе администрации Красногвардейского района подтвердили подлинность.

Руководителям управляющих организаций необходимо будет искать террористов и представителей спецслужб в жилом фонде, который сдается в найм, однако, как именно нужно это осуществить, не указано.

Уточняется, что авторы письма ссылаются на решение антитеррористической комиссии и оперативного штаба Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру