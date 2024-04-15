За порчу имущества из-за идеологической ненависти введут до пяти лет колонии

В России граждане могут получить до пяти лет колонии за уничтожение имущества по мотивам идеологической или политической ненависти, об этом 15 апреля пишет "Интерфакс".

Инициатива поддержана правительством страны. Автором законопроекта стал председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Уточняется, что правительственная комиссия рассмотрит законопроект в понедельник, 15 апреля. Он является дополнением второй части статьи 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Закон хотят дополнить фразой "квалифицирующим признаком – совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды".

Ответственность за деяние может предполагать либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Фото: ЗАКС.Ру