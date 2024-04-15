Петербурженка обратилась в московский суд с иском к "Мутабору" из-за вечеринки Ивлеевой

Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал новый иск заявителя из Петербурга о компенсации морального вреда с ООО "Арт Центр", которое владело клубом "Мутабор", об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Истец уточняет, что скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года в клубе "Мутабор", нанесла ей нравственные и физические страдания.

Также, по мнению истца, владелец клуба знал, кто такая Ивлеева, и какой у нее образ, поэтому мог отказаться от проведения вечеринки.

Страдания были оценены в сумму 2 млн рублей. На данный момент, дата судебного заседания не назначена.

Фото: ЗАКС.Ру