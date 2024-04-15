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Новости 16:54

Петербургский суд посмотрит видео, на котором женщина сидит и трясет урну с бюллетенями

фото ЗакС политика Петербургский суд посмотрит видео, на котором женщина сидит и трясет урну с бюллетенями

Октябрьский районный суд Петербурга запросил у избирательной комиссии города предоставить видео с участка №5, где якобы было снято, как "женщина-панда" упражняется с урной для бюллетеней, об этом 15 апреля пишет "Фонтанка.ру"

Оспаривать результаты выборов президента России на этом участке вызвались адвокат Алексей Царев и член участковой избирательной комиссии от партии "Справедливая Россия – За правду" Марина Шмелева.

Представители избирательной комиссии и прокуратура считают, что нет доказательств того, что на видео запечатлены члены избиркома. На заседании видео назвали неизвестно откуда появившимся.

К 24 апреля к заседанию должны будут предоставить официальное видео. На этом же заседании избирком города обещает объяснить, почему видео – фейк.

Фото: ЗАКС.Ру


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