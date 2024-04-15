В ГИБДД Петербурга рассказали, как будут работать МРЭО в майские праздники

Май в России традиционно начнется с длинных выходных, поэтому ГИБДД Петербурга изменит режим работы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) в праздничные дни, об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В предпраздничные дни, то есть 30 апреля и 8 мая, регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции будут работать в укороченном формате, то есть на час меньше.

Сами праздники, 1 и 9 мая, станут для МРЭО нерабочими. В остальные дни все будет по обычному рабочему графику.

В Госавтоинспекции напомнили, что записаться в МРЭО можно предварительно через портал "Госуслуги".

Фото: ЗАКС.Ру