У станции метро "Технологический институт" с рельс сошел трамвай

В Адмиралтейском районе Петербурга трамвай сошел с рельс днем в понедельник, 15 апреля, об этом пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел у станции петербургского метрополитена "Технологический институт" на перекрестке Загородного и Московского проспектов. Трамвай №3 сошел с рельс, поэтому трамвайное движение по Загородному проспекту приостановлено. Происшествие создало пробку в городе.

Как рассказали в пресс-службе "Организатора перевозок", трамваи №3 и №16 изменили маршруты. Первый поедет от площади Репина по Садовой улице через площадь Тургенева и по Старо-Петергофскому проспекту до площади Стачек, а второй – от Карбюраторного завода до улицы Марата и от площади Стачек до площади Тургенева.

На месте происшествия работает аварийная бригада.

Фото: ЗАКС.Ру