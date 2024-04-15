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Новости 19:14

Росфинмониторинг добавил Беркович* и Петрийчук** в список террористов и экстремистов

фото ЗакС политика Росфинмониторинг добавил Беркович* и Петрийчук** в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук**, об этом 15 апреля стало известно из обновленного списка на сайте ведомства.

Теперь их средства будут заморожены банками, а также будет приостановлено обслуживание счетов.

Беркович* и Петрийчук** обвиняют в оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ) из-за театральной постановки "Финист Ясный Сокол", рассказывающей о вышедших замуж за исламистов россиянках. Их уголовное дело ведется с мая 2023 года. сейчас девушки находятся под стражей.

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы


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