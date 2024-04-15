Московский суд отправил бизнес-коуча Дмитрия Портнягина под домашний арест

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения для блогера Дмитрия Портнягина по статьям об уклонении от уплаты налога (ч.2 ст.198 УК РФ) и отмывании денежных средств (п."б" ч.4 ст.174.1 УК РФ), об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Блогер отправится под домашний арест до 10 июня. Мера будет сопровождаться установлением определенных ограничений.

Как пишут "РИА Новости", также в деле фигурирует жена Портнягина. По версии следователей, с 2018 по 2020 год они не выплатили налогов на сумму более 124 млн рублей.

Дмитрий Портнягин является бизнес-коучем, блогером и автором книг о личностном росте и бизнесе.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы