В Петербурге 16 апреля погода останется холодной и мокрой

Температура в Петербурге будет ниже нормы, а также продолжит расстраивать дождями, об этом 16 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, город останется под влиянием западной периферии уходящего на восток циклонического вихря. Из-за этого в Петербурге будет облачно, могут пойти дожди, а температура будет ниже климатической нормы.

Воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, 17 апреля, в Петербурге могут пойти дожди с мокрым снегом, а температура воздуха опустится до +2…+4 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру