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Новости 10:18

На Боровой уроженец Армении выстрелил в адвоката Петербургской адвокатской палаты

фото ЗакС политика На Боровой уроженец Армении выстрелил в адвоката Петербургской адвокатской палаты

В Петербурге на Боровой улице неизвестный выстрелил в адвоката и скрылся на машине, об этом 16 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 15 апреля. Пострадавший является адвокатом Петербургской адвокатской палаты. Предполагается, что перепалка произошла около часа ночи у дома №72 на Боровой улице. Между адвокатом и стрелявшим произошла ссора.

В ходе конфликта неизвестный выстрелил в адвоката, а затем скрылся на автомобиле. Подозреваемым является 24-летний уроженец Армении. Его задержали правоохранительные органы.

В отношении подозреваемого составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП РФ). Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с оружием (ст.213 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру


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