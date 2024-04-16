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Новости 10:45

Два из четырех эскалаторов между "Садовой" и "Спасской" вышли из строя

фото ЗакС политика Два из четырех эскалаторов между "Садовой" и "Спасской" вышли из строя

Из-за неисправности эскалаторов на пересадочном узле фиолетовой и оранжевой линий петербургского метрополитена, пассажирам пришлось поменять свой маршрут, об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе подземки.

Из-за неполадок остановились два эскалатора из четырех между станциями фиолетовой ветки "Садовая" и оранжевой ветки "Спасская". О проблеме предупредили около семи часов утра, однако в десять утра проблемы с эскалатором все еще были.

Петербуржцев оповестили о том, что путь займет больше времени, чем обычно. Также пассажирам порекомендовали пользоваться пересадочными узлами "Владимирская – Достоевская" и "Пушкинская – Звенигородская".

Фото: ЗАКС.Ру


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