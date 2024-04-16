Сотрудники ДПС провели рейд по поиску нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники ДПС провели масштабный рейд "Нетрезвый водитель" на прошедших выходных, об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности сотрудники ДПС выявили 256 нарушителей. Некоторые из них, а именно 26 человек, не первый раз попадаются пьяными за рулем. Рецидивистам грозит уголовное дело по статье об управлении в состоянии опьянения лицом с административным наказанием или судимостью (ст.264.1 УК РФ).

Как отметили в региональном МВД, большинство водителей были привлечены к административной ответственности по статье об управлении в состоянии опьянения (ст.12.8 КоАП РФ). Те, кто отказались от медицинского освидетельствования, прошли по статье об отказе от проверки на состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру