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Новости 13:44

Грузовой поезд сбил 61-летнего петербуржца у ж/д станции "Дача Долгорукова"

фото ЗакС политика Грузовой поезд сбил 61-летнего петербуржца у ж/д станции "Дача Долгорукова"

В Красногвардейском районе Петербурга поезд сбил пешехода на железнодорожных путях, об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО.

Происшествие случилось у станции "Дача Долгорукова" около двух часов ночи во вторник, 16 апреля. По предварительным данным, на путях оказался 61-летний петербуржец, который переходил пути в неположенном для этого месте.

По итогу его сбил грузовой поезд, которые следовал в депо Петербург – Сортировочный – Московский.

Машинист применил экстренное торможение, однако пешеход был слишком близко. Пострадавший сейчас находится в больнице. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: ЗАКС.Ру


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