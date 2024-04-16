Петербургские метростроители устранили нарушения, выявленные прокуратурой

Петербургская прокуратура осталась удовлетворена тем, как компания "Метрострой Северной столицы" отреагировала на ее претензии.

Ранее гендиректор АО получил представление в связи с несколькими нарушениями федерального законодательства при строительстве подземки, сообщает надзорный орган.

Компанией не были должным образом соблюдены требования к промышленной безопасности и охране труда на стройплощадке. Имелись нарекания и к процедуре госзакупкок с участием МССС.

К моменту повторной проверки прокуратуры все нарушения оказались устранены.

Фото: ЗАКС.Ру