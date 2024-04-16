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Новости 15:32

Петербургские метростроители устранили нарушения, выявленные прокуратурой

фото ЗакС политика Петербургские метростроители устранили нарушения, выявленные прокуратурой

Петербургская прокуратура осталась удовлетворена тем, как компания "Метрострой Северной столицы" отреагировала на ее претензии.

Ранее гендиректор АО получил представление в связи с несколькими нарушениями федерального законодательства при строительстве подземки, сообщает надзорный орган.

Компанией не были должным образом соблюдены требования к промышленной безопасности и охране труда на стройплощадке. Имелись нарекания и к процедуре госзакупкок с участием МССС.

К моменту повторной проверки прокуратуры все нарушения оказались устранены.

Фото: ЗАКС.Ру


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