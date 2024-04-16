За поджог избирательной кабинки московскую пенсионерку осудили условно

Люблинский суд столицы вынес приговор москвичке, которая в ходе трехдневных президентских выборов подожгла кабинку для голосования. Об этом со ссылкой на представителей суда пишет ТАСС.

70-летняя пенсионерка с фамилией Петрухина получила полтора года условного срока в рамках дела о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (ч. 2 ст. 141 УК). Свою вину фигурантка полностью признала. От ее действий в помещении УИК никто не пострадал.

При выборе меры пресечения суд 18 марта учел онкологическое заболевание задержанной и отказался помещать ее под домашний арест.

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