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Новости 16:55

В Пулково экстренно сел самолет, летевший из Калининграда в Москву

фото ЗакС политика В Пулково экстренно сел самолет, летевший из Калининграда в Москву

В Петербурге из-за технической неисправности совершил аварийную посадку пассажирский самолет, следовавший из Калининграда в Москву. Об этом 16 апреля сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, начавшее доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

На борту экстренно приземлившегося в Пулково лайнера находилось 188 пассажиров и 8 членов экипажа, никто из них не пострадал.

По данным медиапроекта "Mash на Мойке", в салоне выпали кислородные маски.

Фото: ЗАКС.Ру


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