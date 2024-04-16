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Новости 17:05

По подозрению в получении взятки петербургские полицейские задержали коллегу

фото ЗакС политика По подозрению в получении взятки петербургские полицейские задержали коллегу

В Петербурге накануне задержали 40-летнего участкового МВД, который стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Управление собственной безопасности регионального главка полиции заподозрило его в получении взятки от местного предпринимателя (ч. 5 ст. 290 УК).

Незаконное вознаграждение правоохранитель получил за непроведение проверок коммерческой деятельности бизнесмена. Если вина задержанного подтвердится, в ГУ МВД обещают уволить его из органов.

Тем временем ГСУ СК по Петербургу сообщает, что участковому уже предъявлено обвинение. Речь идет о сотруднике отдела полиции №2 (Адмиралтейский район). По версии следствия, майор полиции получал взятки от бизнесмена каждый месяц на протяжении более года. В общем сложности таким образом он заработал более 70 тысяч рублей. Предприниматель, в свою очередь, специализируется на продаже железнодорожных и авиабилетов.

Фото: ЗАКС.Ру


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