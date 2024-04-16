В пользу петербуржца взыскали полмиллиона рублей за падение на гололеде

Петербургскому пенсионеру, получившему тяжкие повреждения от падения на льду, помогла защитить собственные права прокуратура. Как сообщает надзорное ведомство, в его пользу удалось взыскать полмиллиона рублей.

Инцидент с участием пожилого мужчины случился в декабре 2022 года на Васильевском острове. Идя по неубранному тротуару, он оступился и получил серьезные травмы. Это произошло на углу Среднего проспекта и 1-й Линии.

Ответственным за расчистку участка дороги было петербургское ГУДП "Центр", которое и выплатит заявленную сумму в полном объеме.

Фото: ЗАКС.Ру