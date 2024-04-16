На Шуваловском проспекте начался ремонт теплосетей

В Приморском районе Петербурга стартовала реконструкция 2,3 км теплосетей на Шуваловском проспекте, передает пресс-служба Смольного. Работы коснулись участка трубопровода, к которому подключены около 30 тысяч абонентов.

На время ремонта жителей будет снабжать теплом временная инженерная сеть. Ожидается, что модернизация труб диаметром 60-70 см завершится в следующем году.

По словам губернатора Александра Беглова, на сегодняшний день главное в замене коммуникаций - это качество материалов. Вместо изношенных труб ставят стальные трубы отечественного изготовления.

"Приборы предупредят о дефектах прежде, чем они повлияют на качество теплоснабжения", - утверждают в пресс-службе Смольного.

Больше всего работ на теплосетях по итогам этого года проведут в Колпинском районе: суммарно протяженность ремонта в нем составит почти 29 км.

фото: gov.spb.ru