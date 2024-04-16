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Новости 19:05

В Москве представили биографию Зюганова в серии "ЖЗЛ"

фото ЗакС политика В Москве представили биографию Зюганова в серии "ЖЗЛ"

В Центральном доме литераторов 16 апреля представили книжную новинку: биографическое сочинение под названием "Геннадий Зюганов", выпущенное издательством "Молодая гвардия".

Автором труда из серии "Жизнь замечательных людей", посвященного бессменному лидеру КПРФ, стал Александр Житнухин.

Зюганов присутствовал на презентации книги лично и неоднократно брал слово. Встречу осветил YouTube-канал "Красная Линия".

В июне кандидат в президенты на выборах 1996, 2000, 2008 и 2012 годов отпразднует свое восьмидесятилетие. В Госдуме Зюганов заседает с момента ее образования.

Фото: ЗАКС.Ру


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