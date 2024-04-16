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Новости 19:50

Петербуржцам пригрозили штрафами за разведение костров

фото ЗакС политика Петербуржцам пригрозили штрафами за разведение костров

Комитет Смольного по природопользованию объявил о начале пожароопасного сезона, что накладывает на горожан дополнительные ограничения.

На весь период действия нового правового режима в зеленых зонах, в лесах и в двух десятках особо охраняемых природных территорий не допускается разводить огонь и вести любые пожароопасные работы. В запрет включены сжигание мусора и валежника, пал травы и иной сухой растительности.

В течение пожароопасного сезона любое разведение огня в лесах чревато составлением протокола по ч. 3 ст. 8.32 КоАП, обращают внимание в профилньом комитете. Для граждан такая "административка" предполагает штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Инспекции по пресечению нарушений противопожарного режима проводятся госслужащими регулярно.

Фото: ЗАКС.Ру


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