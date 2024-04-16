Спикер молодежного парламента при ЗакСе хочет баллотироваться в Сосновой поляне

Председатель молодежного парламента при Заксобрании Петербурга Дмитрий Агафонов подал документы на праймериз "Единой России", обратил внимание ЗАКС.Ру. 24-летний парламентарий, который начал свою партийную карьеру в МГЕР, намерен баллотироваться в МО "Сосновая поляна".

Агафонов планирует участвовать в праймериз по 1-му многомандатному избирательному округу - от этой территории будут избраны сразу несколько человек. Согласно данным сайта партийного голосования, сейчас там выдвинулись семь человек. Среди них, например, Дмитрий Баснев, который в графе о работе указал "помощник депутата А.П. Тетердинко", а также несколько работников бюджетных учреждений.

Отметим, согласно действующему положению муниципальный депутат не может быть членом молодежного парламента. Впрочем, Агафонов в случае избрания ничего не потеряет - срок полномочий первого созыва молодежного парламента закончится в сентябре 2024 года, а избираться на второй срок в этой структуре нельзя.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся в сентябре 2024 года. Вероятней всего, они будут длится три дня. Планируется избрать порядка 1,5 тысяч муниципальных депутатов в 110 муниципалитетах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру