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Муниципал 19:49

Спикер молодежного парламента при ЗакСе хочет баллотироваться в Сосновой поляне

фото ЗакС политика Спикер молодежного парламента при ЗакСе хочет баллотироваться в Сосновой поляне

Председатель молодежного парламента при Заксобрании Петербурга Дмитрий Агафонов подал документы на праймериз "Единой России", обратил внимание ЗАКС.Ру. 24-летний парламентарий, который начал свою партийную карьеру в МГЕР, намерен баллотироваться в МО "Сосновая поляна"

Агафонов планирует участвовать в праймериз по 1-му многомандатному избирательному округу - от этой территории будут избраны сразу несколько человек. Согласно данным сайта партийного голосования, сейчас там выдвинулись семь человек. Среди них, например, Дмитрий Баснев, который в графе о работе указал "помощник депутата А.П. Тетердинко", а также несколько работников бюджетных учреждений. 

Отметим, согласно действующему положению муниципальный депутат не может быть членом молодежного парламента. Впрочем, Агафонов в случае избрания ничего не потеряет - срок полномочий первого созыва молодежного парламента закончится в сентябре 2024 года, а избираться на второй срок в этой структуре нельзя. 

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся в сентябре 2024 года. Вероятней всего, они будут длится три дня. Планируется избрать порядка 1,5 тысяч муниципальных депутатов в 110 муниципалитетах. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Сосновая поляна




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