В РЖД обеспокоены травматизмом на железной дороге в Петербурге и области

Пресс-служба Октябрьской железной дороги опубликовала статистику несчастных случаев, имевших место на объектах ее инфраструктуры с начала года. В лидерах по числу пострадавших граждан находятся Ленинградская область (13 случаев) и Петербург (9 случаев).

Всего с начала года на Октябрьской железной дороге пострадало 46 человек.

Один из наиболее ярких примеров легкомыслия был, как считают в транспорной организации, продемонстрирован на днях подростком-зацепером, доехавшим из Москву в Петербург на "Сапсане" опасным для жизни способом.

Вместе с тем ОЖД представила и статистику актов порчи имущества. Таковых на ее объектах с начала года насчитали 94, в связи с чем возбудили четыре дела о вандализме (ст. 214 УК).

Фото: ЗАКС.Ру