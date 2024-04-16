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В петербургской гимназии выявили несколько случаев кишечной инфекции

фото ЗакС политика В петербургской гимназии выявили несколько случаев кишечной инфекции

С начала месяца кишечную инфекцию стали подхватывать учащиеся петербургской гимназии №513 в Невском районе (улица Латышских стрелков, 9к3). Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на районнную администрацию, в начале апреля диагноз "норовирус" поставили двоим гимназистам.

Чуть позже госпитализация потребовалась еще двоим детям, у которых обнаружили острый гастроэнтерит. На сегодняшний день они лечатся амбулаторно.

Наконец, во вторник 16 апреля еще один ученик почувствовал себя плохо. С больным животом его увезли в больницу.

Один из классов поместили на карантин. В гимназии проводят дезинфекцию.

Фото: ЗАКС.Ру


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