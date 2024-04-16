Суд отказался отменять итоги президентских выборов на УИК №2086

Фрунзенский районный суд Петербурга 16 апреля отклонил иск избирателя Марка Поляка, который пытался аннулировать итоги голосования на участке №2086, сообщил ЗАКС.Ру сам истец. На этом участке, по словам Поляка, председатель комиссии вечером 17 марта покинула избирательный участок сразу после подсчета голосов, не подписав итоговый протокол.

В ходе процесса в суде изучили записи с видеокамер, по которым собравшиеся убедились, что председатель и секретарь УИК покинули участок в 21:54. При этом подписи на протоколе не поставили. Примерно через полчаса данные о голосовании на этом участке появились в ТИК №61. Итоговый протокол в итоге был составлен уже после полуночи, 00:20 часов 18 марта, через два часа после того, как данные попали в ГАС "Выборы".

- На суде представитель Горизбиркома сегодня сказал, что дата и время в протоколе - техническая ошибка. И по сути не важно, как устанавливались, и устанавливались ли вообще, итоги голосования. Главное, чтобы был протокол, отвечающей формальным требованиям закона: наличие нужного числа подписей, печать, другие реквизиты, - пересказывает ход судебного заседания Поляк.

По словам Поляка, итоги голосования отличаются от тех, которые звучали после подсчета голосов. Так, за Владимира Путина насчитали порядка 800 голосов, однако в протоколе появилось число 1250, утверждает истец. Также изменения коснулись голосов за Владислава Даванкова, который со второго места переместился на третье, и числа недействительных бюллетеней, добавил Поляк. Это подтвердили на суде два члена УИК. Они хоть и участвовали в подсчете, однако в протоколе числятся "отсутствующими".

Поляк намерен оспаривать решение районного суда после получения мотивировочной части документа.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру