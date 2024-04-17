Погода в Петербурге 17 апреля будет ниже климатической нормы на 5-6 градусов

В Петербурге обещают холодную погоду, температура будет опускаться к нулю градусов, об этом 17 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, в формирование условий погоды вмешается небольшой, малоактивный гребень антициклона. При таком раскладе возможны прояснения и прекращение осадков, но температура при этом ниже нормы на 5-6 градусов.

Воздух прогреется до +2…+4 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 18 апреля, осадков не ожидается, а температура будет примерно такая же.

Фото: ЗАКС.Ру