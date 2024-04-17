Примерно 2,5 тысячи россиян не смогли улететь из страны в Дубай

Около 2,5 тысяч россиян не смогли вылететь из аэропортов страны в Объединенные Арабские Эмираты из-за погоды, об этом 16 апреля писали "РИА Новости" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Туристов из России пришлось оставить в аэропортах из-за плохой погоды в ОАЭ – сейчас там идут ливни, которые затапливают улицы. Ожидающим 2,5 тысячам россиянам предложено временное размещение и питание.

Ранее аэропорт Дубая перестал принимать рейсы. Выпускают и принимают самолеты в зависимости от погодных условий. На данный момент, ливни затопили крупнейший город ОАЭ.

Фото: ЗАКС.Ру