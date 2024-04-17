ЗакС попросит Шойгу разрешить переподготовку бывших контрактников для обучения кадетов

Законодательное собрание Петербурга 17 апреля приняло в целом проект обращения к министру обороны Сергею Шойгу с предложением организовать курсы переподготовки для отставных военных, чтобы после службы они могли обучать кадетов в профильных учреждениях образования, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Отставных военных хотят отправлять на переподготовку по программам "педагогика кадетского образования" и "педагогика дополнительного образования детей и взрослых".

"Исходя из потребностей сферы образования в педагогических работниках с опытом военной службы, считаем необходимым использование навыков, знаний и опыта бывших военнослужащих для патриотического воспитания молодёжи", - говорится в обращении.

Предполагается, что подобная переподготовка может потребоваться для трудоустройства военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и имеющих высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, уволенных со службы.

В обращении говорится, что в Петербурге представлена самая крупная сеть кадетских образовательных учреждений в России. Поэтому в организациях есть потребность в квалифицированных педагогических работниках с опытом военной службы. Инициаторами обращения стали единороссы Михаил Барышников, Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Анастасия Мельникова и Константин Чебыкин.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру